2022/09/21 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار أكد عضو هيئة عامة لنادي القوة الجوية مشرف فريق الكرة جاسم كاطع، أن ازمة النادي قد حسمت تماماً، وسيتم تسليم الديون المترتبة بذمة النادي والحصول على الترخيص بأسرع وقت، مبيناً، أن الفرق الجماهيرية لها نكهة خاصة ولا قيمة للدوري من دون تواجدها في المسابقة .وقال كاطع في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، :" بفضل المساعي والجهد الكبير اللذين بذلتهما وزارة الدفاع ؛ تم اتخاذ اجراء اداري وتم تأمين المبالغ المالية المتعلقة بذمة النادي للمدربين نزار اشرف وعبد الجبار هاشم وصالح حميد والمهاجم محمد محسن(سنجاري)"، مبيناً، ان" الازمة انفرجت وسيتم تسليم المستحقات خلال فترة لا تتجاوز اليومين وبعدها سيحسم موضوع التراخيص ".وتابع كاطع، أن" القوة الجوية والطلبة وباقي الفرق الجماهيرية لها لمستها وكيانها في الدوري الممتاز ومن المحال، أن تكون منافسة من دون تواجدهم في المسابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفراج الأزمة المالية تنعش آمال الصقور في الدوري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفراج الأزمة المالية تنعش آمال الصقور في الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).