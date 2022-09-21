حسين سعيد مرشح لمنصب وزير الشباب العراقي

2022/09/21 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مصادر مطلعة،أن نجم الكرة

العراقية السابق حسين سعيد، بات مرشحاً

عن تحالف «السيادة»، ليكون وزيراً

للشباب والرياضة في الحكومة العراقية

المقبلة التي تجري الآن مفاوضات مطولة

لغرض تشكيلها.

وسبق لحسين

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