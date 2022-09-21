قرار بوتين يفجر أسعار النفط

2022/09/21 | 13:09 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بالتزامن مع ضغوط تتعرض لها أسواق الطاقة، نظير المستويات القياسية لأسعار الدولار وارتفاع التضخم، والتطورات القائمة على الجبهة الروسية- الأوكرانية.

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