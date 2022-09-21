2022/09/21 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الاربعاء ،القبض على ارهابي وتاجر مخدرات ومتسلل بالانبار وغربي نينوى .وذكر بيان للخلية تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان”الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 مطلوبين في الأنبار وغربي نينوى المركز الخبري الوطني.

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