2022/09/21 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الاربعاء ،القبض على ارهابي وتاجر مخدرات ومتسلل بالانبار وغربي نينوى .
وذكر بيان للخلية تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان”الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة […]
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وذكر بيان للخلية تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان”الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 مطلوبين في الأنبار وغربي نينوى المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين في الأنبار وغربي نينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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