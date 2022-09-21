بالفيديو .. أردوغان يسدد رأسية مفاجئة أثناء تقديم كرة مونديال قطر 2022

2022/09/21 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الكرة الرسمية لكأس العالم 2022، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك أثناء لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ونشرت قناة “TRT” التركية […]

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أردوغان يسدد رأسية مفاجئة أثناء تقديم كرة مونديال قطر 2022 المركز الخبري الوطني.

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