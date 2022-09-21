المجلس الاعلى ينفي ذهاب وفد من الكورد والسنة والعامري الى الحنانة للقاء الصدر

2022/09/21 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المجلس الأعلى الاسلامي في العراق، ذهاب وفد من الكورد والسنة ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الى الحنانة بمدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بهدف التوصل الى حل للأزمة السياسية الحالية.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى علي … Readmore

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