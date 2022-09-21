تعاون عراقي سوري لملاحقة داعش ومنع تسللهم عبر الحدود

2022/09/21 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، 21 ايلول، 2022، عن تعاونها مع...

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