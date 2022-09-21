روسيا تصعّد وتقطع الغاز على شرق أوروبا

2022/09/21 | 13:30 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت روسيا بإيقاف تدفقات الغاز في يامال وأوروبا المتجهة شرقًا، تزامنا مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات العسكرية، وهذا ما خلق تطوراً جديداً للحرب الجانبية مع أوروبا، المقبلة على شتاء قاس على ما يبدو.

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