2022/09/21 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون محليون إن قوات الأمن الفلسطينية ونشطاء فلسطينيون أبرموا هدنة، الأربعاء، لوضع حد للاشتباكات العنيفة في إحدى مدن الضفة الغربية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضفة الغربية.. هدنة لوقف الاشتباكات بين قوات السلطة ونشطاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضفة الغربية.. هدنة لوقف الاشتباكات بين قوات السلطة ونشطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).