2022/09/21 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون غاضبون يغلقون مقر حركة امتداد في الناصرية لمشاركتهم في اجتماع السوداني

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