2022/09/21 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، ان هناك امكانية لاستبدال مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني والذهاب نحو مرشح تسوية.وقال القيادي في تحالف الفتح المنضوي تحت الإطار التنسيقي، محمود الحياني لـ(بغداد اليوم)، إن "الوفد الثلاثي الذي سيزور الحنانة قريباً للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيعرض عليه اسم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء وفي حال رفض الصدر مرشح الإطار سيكون الأمر خاضع للحوارت ومن الممكن استبدال المرشح".واشار الى أن "السوداني شخصية وطنية وكفوءة ويمتلك خبرة في العملية السياسية ونجح في إدارته لعدة وزارات". وتابع الحياني، أن "الصدر ممكن ان يوافق على مرشح الإطار محمد شياع السوداني وممكن ان يرفضه كما ان هناك امكانية لاختيار مرشح تسوية بين التيار والإطار وانهاء الانسداد السياسي بشكل كامل".وفي هذا الشأن، تحدث عدد من المراقبين حول وجود لقاء مرتقب يجمع بعض من قادة الاطار التنسيقي وشخصيات سنية وكردية مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف، للوصول الى اتفاق اخير بشأن تشكيل الحكومة المقبلة والتحضير لانتخابات مبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يتحدث عن امكانية استبدال السوداني والذهاب لمرشح تسوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يتحدث عن امكانية استبدال السوداني والذهاب لمرشح تسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).