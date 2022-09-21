مدافع برازيلي يعزز صفوف الأنيق في الميركاتو الصيفي

2022/09/21 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي الطلبة الرياضي، تعاقده مع المحترف البرازيلي جايلسون دي ليما.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن “نادي الطلبة تعاقد مع اللاعب البرازيلي جايلسون دي ليما”.

ويلعب ليما في مركز المدافع وهو من تولد 1991 ويبلغ من الطول 169 سم ويلعب بالقدم اليمنى.

يذكر ان الانتقالات في العراق ستغلق في الاول من تشرين الاول المقبل.

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