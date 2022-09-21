نائب مستقل: جلسة السوداني لم يتم التحضير لها مسبقاً

2022/09/21 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل حسين السعبري، اليوم الاربعاء، تفاصيل جلسة مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني مع اعضاء مجلس النواب يوم أمس.

وقال السعبري، إنه “يوم امس حضرنا جلسة حوارية لمرشح رئاسة الوزراء للاطار التنسيقي محمد شياع السوداني الذي قدم ايجازاً عن برنامجه الحكومي وكان موفقاً”، مبيناً انه “كانت هناك مداخلات من النواب الموجودين من الشيعة والسنة والاكراد والمستقلين وامتداد”.

وأضاف السعبري أن “الجلسة لم يتم التحضير لها مسبقاً لكن بعض النواب كانوا متواجدين بالصدفة وعرفوا بأن السوداني موجود في مجلس النواب وشاركونا في الجلسة الحوارية”.

وبين أن “أهم ما تضمنته الجلسة هو البرنامج الحكومي والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال سنتين”، موضحاً أن “برنامجه كان بتشخيص الكثير من المشاكل ووضع الية وحلول للمشاكل الاقتصادية والخدمية خاصة باتجاه الكهرباء والصحة والخدمات”.

وتابع انه “كانت هنالك مداخلات من بعض النواب الحاضرين بخصوص المبادرة الصينية ووزارة الكهرباء والخدمات في المحافظات والمشاكل في الجنوب والوسط والبترودولار والكثير من المداخلات”، مبيناً أن “اجاباته كانت مقنعة والبرنامج لم يكن موسع ومن الممكن تحقيقه وتكون نقلة بالنسبة للوضع في العراق وهذا سيتحقق اذا كانت هنالك مقبولية له من الطرف الثاني من التيار وباقي القوى”.

واشار الى ان “هذه سابقة جديدة لم يعمل بها في السابق وهي ان المرشح لمجلس الوزراء يجلس مع النواب ويفتح قلبه لهم ويطرح برنامجه بأريحية وتكون هنالك مداخلات وهذا بداية البناء الحقيقي الصحيح”، لافتاً الى ان “جلوسه مع النواب لا يعني انه تمت الموافقة عليه او اعطائه موافقتهم لكن الاستماع للبرنامج والمداخلات هذا مهم باعتبارنا امام مسؤولية تشريعية رقابية”.

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