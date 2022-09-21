مبيعات قياسية للبنك المركزي العراقي خلال تعاملات الأربعاء

2022/09/21 | 13:42 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تجاوز مبيعاته 257 مليون دولار، غطاها بسعر صرف 1460 ديناراً لكل دولار.

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