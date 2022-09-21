اتحاد السباحة يسمي مدرباً بلغارياً لقيادة المنتخب الوطني

2022/09/21 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار تعاقد الاتحاد العراقي المركزي للسباحة والألعاب المائية مع المدرب البلغاري تيله دور بالوف لقيادة المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" رئيس اتحاد اللعبة خالد كبيان وقع رسمياً مع المدرب بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، بعقد يمتد لعام واحد "، مبيناً، أن" المدرب سيتولى مهمة الإشراف على المنتخب الأول ومنتخبي الشباب والناشئين".يذكر، أن البلغاري تيله دور بالوف سبق له أن تولى تدريب منتخبات السعودية والبحرين سوريا فضلاً عن تدريب منتخبي المانيا وايطاليا.

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