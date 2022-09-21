غضب إثر مقتل فتاة عراقية برصاصة طائشة وأصابع الاتهام تتجه للقوات الأميركية

2022/09/21 | 13:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل الفتاة زينب عصام في أبو غريب غربي بغداد برصاصة طائشة موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، واتهم سياسيون وناشطون القوات الأميركية بقتل الفتاة أثناء التدرب في معسكر قريب.

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