2022/09/21 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت حركة «طالبان» الأفغانية، الثلاثاء، تعديلاً في مناصب عامة وإقليمية، شملت تغيير القائم بأعمال وزير التعليم.

ونشر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد قائمة التغييرات قائلاً، إنها صدرت بأمر من الزعيم الأعلى ل«طالبان» هيبة الله أخوندزاده الذي يتخذ من إقليم قندهار مهد الحركة بجنوب أفغانستان مقرا له.

ولم يعلن عن سبب التعديل.

وسُلط الضوء على نظام التعليم في أفغانستان منذ سيطرة الحركة، على البلاد قبل أكثر ما يزيد بقليل على عام واحد.



وحظرت الحركة إلى حد كبير تعليم الفتيات عندما كانت آخر مرة في السلطة قبل 20 عاماً، ولكنها قالت إن سياساتها تغيرت.

وقالت السلطات الأفغانية، في البداية إن المدارس ستفتح في مارس/ آذار، ولكن مدارس البنات الثانوية ظلت مغلقة في الغالب، وهو تحول فاجأ حتى بعض أعضاء طالبان.وتقول الحركة، الآن إنها تعمل على خطة لفتح مدارس البنات الثانوية ولكنها لم تحدد موعدا لذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («طالبان» تغير القائم بأعمال وزير التعليم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («طالبان» تغير القائم بأعمال وزير التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).