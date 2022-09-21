القمح أهم استيرادات العراق من استراليا

2022/09/21 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبحت مواد “القمح ” من اهم استيرادات العراق من استراليا خلال العام 2021 والذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

يُذكر ان “العراق استورد من استراليا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة مالية بلغت 26.957 مليون دولار”، مبينة ان “نمو الاستيرادات انخفض من استراليا بنسبة 35% ما بين 2017 الى 2021”.

واضاف ان “الحنطة جاءت اولا في استيرادات العراق من استراليا حيث استورد القمح منها عشر مرات في سنة 2021 وبقيمة بلغت 16 مليون دولار، تليها منتجات الألبان وبيض الطيور وعسل طبيعي ولأربع مرات بالسنة بقيمة مالية بلغت 4 ملايين دولار، تليها منتجات صيدلانية ولـ 30 مرة في السنة بقيمة بلغت 2 مليون دولار.

كما ان “صادرات العراق الى استراليا بلغت 454 الف دولار، مبينة ان “هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 62% ما بين 2017 الى 2021”.

وذكر أن “اهم صادرات العراق الى استراليا تركزت في الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة مالية بلغت 240 الف دولار، تليها القهوة والشاي والتوابل بقيمة 67 الف دولار”.

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