2022/09/21 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

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القت مفارز شرطة النجدة في العاصمة بغداد القبض على 3 نساء اجنبيات سرقن محلا للصيرفة في منطقة الاعظمية.

وذكر بيان المديرية : ان دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على 3 نساء اجنبيات الجنسية لقيامهن بسرقة مبلغ من المال من داخل محل صيرفة ضمن منطقة الاعظمية ولاذن بالفرار ، مشيرا الى انه جاء ذلك بعد ان استنجد صاحب المحل بدورية النجدة مخبرا” بتعرضه للسرقة.

واضاف البيان أنه على الفور تم إشعار السيطرة المركزية من قبل آمر الدورية وتفتيش المنطقة تم القبض عليهن وضبط بحوزتهن المبلغ المسروق ليتم تسليمهن الى مركز الشرطة أصوليا .

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