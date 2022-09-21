2022/09/21 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي أعمال المؤتمر التنسيقي الذي عقد في النجف لمناقشة الخطة الامنية والخدمية لزيارة ذكرى وفاة الرسول الاكرم محمد (ص).

وحضر المؤتمر نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش ومحافظ النجف ونائبه وقادة الشرطة لمحافظات (النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، بابل، ديوانية).

و قدم الغانمي شكره وتقديره للحكومة المحلية والقوات الامنية والدوائر الخدمية على جهودهم المبذولة خلال زيارة الاربعين، مجدداً دعمه الكامل للحكومة المحلية والاجهزة الامنية والدوائر الخدمية من أجل انجاح مراسيم الزيارة.

وطالب مسؤولو وقادة النجف بتوفير الاحتياجات المخصصة للمحافظة واهمها، استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتباراً من يوم غد الخميس وسد النقص في الجهد البلدي، ودعم القطاع الصحي، وزيادة الدعم الحكومي والمحلي والاتحادي اللوجستي المتمثل بالنقود والعجلات المساهمة في تفويج الزائرين اسوة بأيام زيارة الاربعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يترأس في النجف أعمال المؤتمر التنسيقي الخاص بمناقشة الخطة الامنية والخدمية لزيارة ذكرى وفاة الرسول) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يترأس في النجف أعمال المؤتمر التنسيقي الخاص بمناقشة الخطة الامنية والخدمية لزيارة ذكرى وفاة الرسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).