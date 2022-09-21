ليفربول يرفض الاستسلام في صفقة نجم ريال مدريد

2022/09/21 | 14:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حاول نادي ليفربول التعاقد مع لاعب الوسط الأوروجوياني الشاب فيدي فالفيردي في الصيف الماضي، ولكن ريال مدريد تمسك باستمراره.وقدم فالفيردي مُستويات رائعة مع الميرنجي خلال بداية الموسم الحالي، وأثبت جدارته بارتداء قميص الفريق الأكثر نجاحاً في أوروبا.وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن نادي ليفربول سيُجدد طلبه بالحصول على فالفيردي […]

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