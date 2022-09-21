2022/09/21 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “شناشيل بغداد”..



إرث معماري عريق وشاهد على الزمن الجميل (صور) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“شناشيل بغداد”.. إرث معماري عريق وشاهد على الزمن الجميل (صور)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“شناشيل بغداد”.. إرث معماري عريق وشاهد على الزمن الجميل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).