همام حمودي يؤكد: الاطار يسعى لتشكيل حكومة تعد لإنتخابات مبكرة

2022/09/21 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدادي/المركز الخبري الوطني أكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، اليوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي الذي يضمُّ قوى سياسية شيعية تسعى إلى تشكيل حكومة في العراق كاملة الصلاحيات ومقبولة تعد لانتخابات مبكرة في البلاد.[…]

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