"هالة ضوئية" تتوّج صخرة عجيبة الشكل بصحراء السعودية.. ما سرها؟

2022/09/21 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين تشكيلات الفريدة بصحراء حسمى في السعودية، تتفرد صخرة نادرة بشكلها العجيب، والتي دفعت مصور الطبيعة السعودي، المهتم بالمواقع الجيولوجية، محمد الشريف، إلى توثيقها بطريقة تليق بتفردها.

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