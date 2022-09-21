مؤسسة بيل وميليندا غيتس: العالم بعيد جدا عن بلوغ أهداف التنمية المستدامة

2022/09/21 | 14:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير جديد صادر عن "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" أن دول العالم تشهد تأخرا كبيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأن الطريق قد تخلله كثير من العراقيل غير المتوقعة التي حالت دون ذلك.

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