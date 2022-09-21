اجتماع البارتي واليكتي حول اختيار مرشح رئاسة الجمهورية تصل الى مراحل متقدمة

2022/09/21 | 14:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شيلان فتحي آخر مستجدات التفاوض مع حزب البارتي حول رئاسة الجمهورية.وقالت فتحي: إن “الاجتماعات بين زعيم حزب الاتحاد بافل طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني هي خطوات جيدة جداً ومفعمة بالأمل خاصة … Readmore

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