2022/09/21 | 14:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ قرار بترميم منحوتات الأسود من رصيف القصر وأبو الهول بالجسر المصري في سانت بطرسبورغ.أفادت بذلك لجنة الثقافة في بطرسبورغ في صفحتها على شبكة التواصل “فكونتاكتي” (VK).وتم نقل الأسود النحاسية إلى ورش العمل مع المنصات المصنوعة من حديد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترميم تمثال ابو الهول بالجسر المصري في سانت بطرسبورغ) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترميم تمثال ابو الهول بالجسر المصري في سانت بطرسبورغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).