2022/09/21 | 14:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WmN4WHZrccs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استعداداً لاحياء وفاة الرسول الاعظم .. وفد امني رفيع يزور النجف الاشرف في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استعداداً لاحياء وفاة الرسول الاعظم .. وفد امني رفيع يزور النجف الاشرف في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).