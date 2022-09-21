هل وقع الكرد والسنة في مصيدة الضمانات الشيعية خلال تفاهمات تشكيل الحكومة؟

2022/09/21 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الأربعاء، ان الإطار لم يقدم أي ضمانات خلال تفاهماته الاخيرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.وقال الهلالي لـ (بغداد اليوم)، إن "الشراكة التي عقدت بين الإطار التنسيقي والديمقراطي والسيادة مبنية على اساس التفاهمات وان يكون الدستور هو الفيصل في حل جميع المشاكل العالقة".وأضاف، ان "الإطار لا يمكن ان يقدم اي ضمانات على مصلحة البلد خصوصاً في القضايا العالقة بين المركز والإقليم فيما يخص قانون النفط والغاز وغيرها".

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