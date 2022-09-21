المالية النيابية تناقش ملف العقود والاجور بحضور ممثل وزارة التعليم

وبين الوفد "الية التعامل مع الملف بناء على كتاب وزارة المالية، خاصة في ظل عدم امكانيتهم للتقديم على التعيينات بسبب تقاطع الرقم الوظيفي"، موضحاً انه "تم اعادة التعاقد مع قسم منهم من اصحاب الشهادات العليا على نفقة صندوق وزارة التعليم العالي، بينما اكد رئيس جامعة كركوك ان انهاء التعاقد جاء بناء على طلب مقدم من المتعاقدين".وأوضح البيان ان "اللجنة المالية ناقشت ايجاد الحلول المناسبة لتحويل العقود ضمن قرار 315 ، كونهم يقدمون الخدمة لدوائرهم ولا يتحملون اخطاء الدوائر، خاصة ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ضمن توفير التخصيصات المالية للعقود والاجور والمحاضرين".
وبحسب البيان، تساءلت اللجنة عن "اسباب انهاء التعاقد مع 1000 عقد من جامعة تكريت، حيث تم الكشف عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن موضوع التعاقدات خلافا للقانون واحالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة".
وقررت المالية "استدعاء اللجنة التحقيقية المشكلة بكتاب رسمي للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء انهاء التعاقد".
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