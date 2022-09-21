الحسين يجمعنا والمناصب تفرقنا

2022/09/21 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

شهد العراق خلال الأسبوعين الماضيين

اكبر تجمع بشري في العالم لإحياء ذكرى

أربعينية الامام الحسين عليه السلام

تحت شعار ( الحسين يجمعنا ) ، وسادت اجواء

الزيارة روح الأخوة بين مختلف ال

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