البنك المركزي ينشر جدولا بأسعار المسكوكات الذهبية

2022/09/21 | 14:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك نشر جدولا بأسعار المسكوكات الذهبية.

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