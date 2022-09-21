2022/09/21 | 14:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاربعاء، 21 ايلول، 2022، عن تنفيذ...

ظهرت المقالة تزوير واختلاس ومغالاة في الأسعار بديالى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزوير واختلاس ومغالاة في الأسعار بديالى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزوير واختلاس ومغالاة في الأسعار بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).