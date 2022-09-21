بالوثيقة.. التربية تُحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2022/09/21 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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التربية تُحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي المركز الخبري الوطني.

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