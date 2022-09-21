السلطات البحرينية تتدخل بعد فيديو صفع وضرب طفلة في حضانة

2022/09/21 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لعاملة تعتدي على طفلة في دور لرعاية الأطفال في البحرين، وهو المقطع الذي قوبل بغضب شديد وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة

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