بالوثيقة.. التربية تُحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية

2022/09/21 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للعام الدراسي الجديد.

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