بيان للمالية النيابية بشأن التعاقدات خلافا للقانون ومستحقات العقود

2022/09/21 | 15:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للجنة بحثت مع رؤساء الجامعات كيفية رصد التخصيصات المالية .

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