اللواء رسول: استهداف وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في جبال حمرين

2022/09/21 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، استهداف وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في جبال حمرين.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طائرات قيادة القوة الجوية، نفَّذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات داعش الإجرامية ضمن سلسلة جبال حمرين".

واضاف، أن "الضربة جاءت إسناداً لعملية أمنية ينفذها أبطال جهاز مكافحة الارهاب".

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