المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بالغاء تكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية

2022/09/21 | 15:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، 21 ايلول، 2022، قراراً بشأن خطوات تأسيس...

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