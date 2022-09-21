2022/09/21 | 15:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اسعد عبدالله عبدعلي اتذكر جيدا الدرس الاول في قسم المحاسبة عن...

ظهرت المقالة الاقتصاد العراقي وخطر فوضى الاستيراد أولاً على المسلة.

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