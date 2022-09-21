2022/09/21 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوضع الاقتصادي وتأثيرات الخلافات السياسية عليه الخبير اقتصادي د. صفوان قصي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eTA-WnrvN90
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوضع الاقتصادي وتأثيرات الخلافات السياسية عليه الخبير اقتصادي د. صفوان قصي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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