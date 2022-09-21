الدفاع التركية تعلن مقتل جندي تركي شمال العراق

2022/09/21 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي في شمال العراق.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في وثيقة تلقتها (بغداد اليوم)، الى "مقتل جندي تركي تابع لها في شمال العراق".

وتستند تركيا في عملياتها العسكرية الدائمة شمالي العراق على "اتفاقية أنقرة" التي وقعتها مع بريطانيا والمملكة العراقية عام 1926 لتسوية نزاعها معهما بشأن السيادة على ولاية الموصل شمالي العراق، إذ قضت بتبعية الموصل للعراق على أن تحصل تركيا على امتيازات بينها نسبة من عائدات نفطها مدة ربع قرن، ورسّمت الحدود بين البلدين.

من جهتها تطالب الحكومة العراقية بين فترة واخرى في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية شمالي البلاد وتوغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية، تطالب تركيا بسحب قواتها والتزام القوانين وعدم التعدي على سيادة العراق، دون وجود خطوات حقيقة تدفع انقرة لسحب قواتها وقواعدها المتواجدة داخل الحدود العراقية.

ويخوض حزب العمال -الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"- تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984.

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