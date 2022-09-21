’حشد العتبات’ يحرك قوات مدرعة صوب قاطع الحضر في نينوى

2022/09/21 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىأعلنت فرقة العباس القتالية، المنضوية بحشد العتبات، اليوم الأربعاء، عن تحريك قوات مدرعة صوب قاطع الحضر في نينوى.وذكرت الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "أرسلت قوة مدرعة إلى قاطع الحضر في نينوى لمساندة قوات اللواء 44 - لواء انصار المرجعية".

ووجهت قيادة الفرقة، وفقاً للبيان، بـ "إرسال قوة من اللواء المشاة الآلي المدرع في الفرقة، استنادا للتنسيق مع آمر لواء أنصار المرجعية المجاهد حميد الياسري، مع ان الفرقة تعتقد ان القوة ارسلت دعما معنويا للواء وإلا فقواته قادرة على دحر اي قوة معادية تفكر في استهداف هذا القاطع المهم".

واشارت الى ان "قواتها كانت قد اشتركت في خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لحماية محاور كربلاء المقدسة خلال الزيارة المليونية التي تعد الأكبر بعد عام 2003".

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