هيئة النزاهة العراقية .. ضبط أربع حالات مغالاة في الأسعار وتزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة ديالى

2022/09/21 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن ضبط أربع حالات مغالاة في الأسعار وتزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من الدوائر في محافظة ديالى.

وقالت الهيئة إن “ملاكات مكتب تحقيق ديالى كشفت مخالفاتٍ في عمليَّة صرف رواتب الأجراء اليوميِّين العاملين في مُديريَّة بلديَّة المقداديَّة؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019)”.

واضافت “فضلاً عن ضبط قوائم الرواتب لشهري شباط وآذار 2022 الخاصَّة بمُوظِّفي الخدمات العاملين بصفة عقدٍ في المُديريَّة؛ لوجود مُخالفاتٍ فيها أيضاً”.

واشارت الى ان “ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة، رصدت وجود مغالاةٍ في أسعار شراء أدوات صيانة الآليات العائدة للشركة”، مُنوِّهةً بأنَّه “تمَّ ضبط وصولات الشراء التي تمَّ التلاعب بالأسعار المُثبتة فيها، حيث أنَّ مجموع المبالغ المصروفة بلغ 75 مليوناً و740 ألف دينار”.

وأوضحت الهيئة أنه “تمَّ خلال العمليَّة الثالثة ضبط اثنين من مُوظَّفي هيئة النقل الخاص في ديالى؛ لقيامهما بجباية مبالغ أكثر من المُقرَّر قانوناً، والاحتفاظ بها لمنفعتهم الشخصيَّة”، لافتةً إلى “ضبط وصولات جبايةٍ مُوقَّعةٍ وخاليةٍ من الكتابة لدى أحد المُتَّهمين، إضافة إلى دفتر وصولاتٍ بحوزة المُتَّهم الآخر”.

وأكَّدت أنَّ “فريق العمل، الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني كشف عمليَّة منح قرضٍ عن طريق التلاعب والتزوير، مُوضحةً قيام بعض العاملين في المصرف بتنظيم معاملة قرضٍ باسم أحد الأشخاص وصرفها دون علمه وموافقته”.

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