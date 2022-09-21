2022/09/21 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاول رجل إضرام النار في نفسه، الأربعاء، في طوكيو قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، احتجاجاً على الجنازة الوطنية المقررة في 27 من سبتمبر، لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.وأصيب الرجل بحروق عدة ونُقل إلى المستشفى بحسب وسائل الإعلام، ولم يعرف وضعه الصحي على الفور.وقال الناطق باسم الحكومة هيروزاكو ماتسونو: «أبلغنا بأن شرطياً عثر على رجل مصاب بحروق عند تقاطع طرق قرب مجمع كانتيي، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، ومقر إقامته في وسط العاصمة اليابانية».لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، موضحاً أن «الشرطة تعاين الوضع».وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء، أن الرجل نقل إلى المستشفى وهو بكامل وعيه، بينما عثرت الشرطة على رسالة تركها، على ما يبدو، في المكان، وأعرب فيها عن معارضته القوية للجنازة الوطنية المقررة لشينزو آبي.وقال الرجل إنه سبعيني، وأبلغ الشرطة بأنه سكب البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه.واغتيل آبي الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ اليابان بالرصاص، أثناء إلقائه خطاباً في تجمع انتخابي في 8 من يوليو في مدينة نارا في الغرب، وكان في سن السابعة والستين.وكان آبي اليميني القومي شخصية بارزة وسياسياً مثيراً للجدل، وقد غادر السلطة في 2020 لأسباب صحية.والمتهم بجريمة الاغتيال تيتسويا ياماغامي (41 عاماً) أبلغ الشرطة إثر توقيفه بأنه قتل رئيس الوزراء السابق لاعتقاده أن الأخير مرتبط بكنيسة التوحيد، وهي حركة دينية تُعرف أيضاً باسم «طائفة مون».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل يحاول حرق نفسه احتجاجاً على جنازة شينزو آبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل يحاول حرق نفسه احتجاجاً على جنازة شينزو آبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).