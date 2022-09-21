يحيى رسول: ضربة جوية ناجحة على اوكار داعش في جبال حمرين

2022/09/21 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن الناطق باسم القائد العام يحيى رسول، اليوم الاربعاء،ان طائرات قيادة القوة الجوية، نفذت ضربة جوية ناجحة على أحد أوكار عصابات ‫داعش‬ الإجرامية، إسناداً لعملية أمنية ينفذها أبطال جهاز مكافحة الارهاب ضمن […]

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