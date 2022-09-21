المحكمة الاتحادية تصدر حكم بالغاء تكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية

2022/09/21 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاربعاء ،حكمًا بإلغاء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام ادارة شركة النفط الوطنية.وقالت المحكمة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني / انها “تحكم بعدم […]

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