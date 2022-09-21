2022/09/21 | 16:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان الإرهابي ينتمي سابقا الى تنظيم القاعدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يحكم على مسؤول مفرزة داعشية بالإعدام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يحكم على مسؤول مفرزة داعشية بالإعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).