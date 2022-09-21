2022/09/21 | 16:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية: إلغاء تكليف إحسان عبد الجبار بمهام إدارة شركة النفط الوطنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/21 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: إلغاء تكليف إحسان عبد الجبار بمهام إدارة شركة النفط الوطنية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية: إلغاء تكليف إحسان عبد الجبار بمهام إدارة شركة النفط الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).