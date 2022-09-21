بالوثائق.. القوة الجوية ينهي ملف الديون “الشائك” وينال رخصة اللعب بالدوري الممتاز

2022/09/21 | 16:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، إنهاء ملف الديون لعدد من اللاعبين والمدربين، ليكون جاهزاً لنيل رخصة اللعب بالدوري العراقي الممتاز، بعد ساعات قليلة من رفض لجنة التراخيص مشاركته بالموسم الجديد 2022-2023.

وذكر النادي في بيان رسمي معزز بالوثائق ، اليوم الأربعاء “بفضل من الله وبجهود مشكورة لوزارة الدفاع، تسلمت لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، صكوك المدربين واللاعبين الذين لديهم مستحقات مالية”.

وأضاف “المدربون الثلاثة هم، نزار أشرف، وصالح حميد، وعبد الجبار هاشم”.



وتابع “كما تسلم اللاعب محمد محسن سنجاري قيمة عقده، من خلال رئيس لجنة الصكوك وليد الزيدي، والمحامي مصطفى عامر الربيعي، ومدير ملف التراخيص في النادي ستار جبار”.

ونوّه النادي، إلى أنه تم توقيع براءة الذمة في مقر الاتحاد من قبل المدربين الثلاثة واللاعب سنجاري.

وختم النادي بيانه “بوركت كل الجهود التي سعت لحل هذه الأزمة، ومبارك للعريق وجماهيره إغلاق هذا الملف الشائك”.

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